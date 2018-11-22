خلال 3 أيام.. ضبط 769 مخالفة في #عيادات_الأسنان

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت وزارة الصحة، ، معمل أسنان مخالفاً في شقة سكنية في الخبر.

ويأتي ذلك خلال اليوم الثالث من الحملة الرقابية على عيادات الأسنان، حيث تمت زيارة 267 عيادة وضبط 769 مخالفة في جميع مناطق المملكة.

وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على الرقم ٩٣٧.