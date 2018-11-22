الدفاع_الأمريكية تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين #السعودية و #واشنطن

الخليج - د ب أ

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والسعودية، وقال إن للمملكة دور حيوي في معالجة مشكلات المنطقة.

وقال ماتيس في تصريحات لمراسلي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بحسب قناة “الحرة” ومقرها الولايات المتحدة أن تعقيدات عدة تعترض استقرار منطقة الشرق الأوسط، من حرب اليمن إلى النزاع السوري، إلى مسار عملية السلام مع السلطة الفلسطينية، وصولا إلى النشاط الإيراني.

وبالنسبة للمهمة الأمريكية في سورية، قال ماتيس إن واشنطن “لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء عملياتنا هناك”، مضيفا أن تحرير آخر معاقل داعش معقد.وصرح ماتيس بأن الجانب الأمركي طلب من قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي تدعمها واشنطن، التركيز على محاربة تنظيم داعش في منطقة وسط وادي نهر الفرات، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستنشر أجهزة مراقبة بالتنسيق مع تركيا لمراقبة الحدود الشمالية في سورية.

وقال ماتيس إن على المجتمع الدولي بالتنسيق مع الموفد الدولي مارتن جريفيث التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن وإنهائه. كما أثنى على دور دول مثل السويد والسعودية والإمارات في التخفيف من المآسي الإنسانية في اليمن.كما توجه الوزير بالشكر إلى كل من السعودية والإمارات على دعم جهود التوصل إلى حل مع حركة طالبان في أفغانستان ودعم جهود المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد.وقال ماتيس في تصريحاته اليوم إن التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية المقررة ربيع 2019 ستكون “أقل حجما” بغرض تسهيل المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.