تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 129.44 ريال

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 147.93 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.60 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.44 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.95 ريال، أما أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 86.29 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.96 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,601 ريال، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,036 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,929 ريالاً.

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