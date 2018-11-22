ليبيا.. هجوم مسلح على أكبر حقل نفطي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن مجموعة مسلحة هاجمت حقل الشرارة النفطي، لكن الإنتاج لم يتأثر.

وقالت المؤسسة، في بيان لها: إن “8 مسلحين نفذوا الهجوم، ولكن ولم يسفر عن إصابات بين العاملين، كما أن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج، غير سرقة ثلاث سيارات تابعة للشركة، وهواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقًا إلى أماكن آمنة”.

ويعد حقل الشرارة النفطي الواقع في صحراء مرزق جنوب غربي ليبيا، الأكبر في البلاد، إذ ينتج 270 ألف برميل يوميًّا، ومثّل خلال السنوات الأخيرة هدفًا للجماعات المسلّحة التي أغلقته أكثر من مرّة، قبل أن يعاد فتحه من طرف السلطات.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة الوطنية للنفط كل الجهات المعنية، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع من أجل ضمان استمرار عمليات الإنتاج، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.