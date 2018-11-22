مكة.. التحقيق مع معلم ضرب “طالب ابتدائي” على رأسه بمفتاح سيارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
اتهم ولي أمر طالب ابتدائي معلماً بالاعتـداء على ابنه بالضـرب بمفتاح سيارة في رأسه ما تسبب في إصـابته بجرح ونزيف، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأوضح ولي الأمر في شكواه، أن ابنه الذي يدرس في مدرسة ياسر بن عمار الابتدائية ببطحاء قريش في مكة، يعاني من فقر الـدم، وأن ضربه بمفتاح السيارة على يد معلمه أدى إلى ثقب في رأسه وكدمة، رغم أن أنظمة التعليم تمنع ضـرب الطلاب في المدارس.
وأكد المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي، أن الإدارة بدأت التحقيق في الواقـعة، مبيناً أن الأنظمة واضحة ومعروفة وتنص على منع العقاب البدني داخل المدارس مهما كانت المبررات.
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