تتجاوز تكلفتها 260 مليون ريال.. مشاريع “مدن” في #تبوك و #الجوف

الخليج - واس

حازت منطقتي الجوف وتبوك على مجموعة من المشاريع الصناعية ، التي تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تطويرها بتكلفة إجمالية تجاوزت 260 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمناطق شمال المملكة ، والتي تؤسس لمرحلة جديدة للمستقبل، وترتقي بمستوى مساهمة تلك المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.

وكشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس خالد بن محمد السالم أن إجمالي المشاريع التنموية التي تم تدشينها بالمدينة الصناعية بتبوك، بلغت قيمتها أكثر من 45 مليون ريال، شملت تطوير مشاريع البنى التحتية –المرحلة الثانية- وإنشاء 8 مصانع جاهزة لرواد الأعمال.

وشملت وضع حجر الأساس لمشروع واحة الجوف الصناعية بقيمة تجاوزت 220 مليون ريال سعودي، والتي تمتد على مساحة بلغت 3 ملايين م²، وتضم أراضٍ صناعية ومشروع أعمال البنية التحتية لواحة مدن بالجوف “المرحلة الأولى”، بالإضافة إلى إنشاء 6 مصانع جاهزة.