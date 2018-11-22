محافظ خميس مشيط يرعى احتفال لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

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ابها
رعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبد العزيز بن مشيط مساء أمس حفل اختتام فعاليات مهرجان خميس مشيط السياحي وذلك بقرية بن حمسان التراثية .
وابتدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة عضو لجنة التنمية السياحية بخميس مشيط الأستاذ خالد بن سعيد بن مريط بعد ذلك تقدم المحافظ لتكريم الجهات الراعية والمشاركة في إنجاح المهرجان لهذا العام .تلى ذلك كلمة سعادة محافظ خميس مشيط التي شكر الدوائر الحكومية وجميع شركاء النجاح والمشاركين في المهرجان .
وتضمن التكريم تكريم لمدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة والمنظمين والإعلاميين ورجال الأعمال والمشاركين في المهرجان ، وكان من ضمن المكرمين صحيفة الخليج الالكترونية وتسلم التكريم رئيس التحرير “الاستاذ – حسن القبيسي ” ومراسل الصحيفة الاستاذ ” فهد الهائج” ،بعد ذلك قامت فرقة شهران الشعبية بتقديم عرض من الفلكلور الشعبي للمحافظة ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.
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