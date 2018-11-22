شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المليشيا تمنع الصحافيين والناشطين من مغادرة صنعاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن ميليشيا الحوثي منعت كل الصحفيين والناشطين من مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن عدد من الصحافيين قولهم إن اجراءات مشددة اتخذتها ميليشيا ايران في اليمن في مداخل ومخارج العاصمة صنعاء، تمنع أي صحفي او ناشط سياسي من مغادرة صنعاء.

وأكدوا أن الميليشيا خلال الأيام الماضية اعتقلت عددا من الصحفيين والناشطين حاولوا مغادرة صنعاء إما إلى خارج البلاد او إلى المحافظات المحررة.

وذكر احد الصحفيين الذي تحفظ على ذكر اسمه خشية الاعتقال إن الحوثيين نفذوا حملة مداهمات خلال الأيام الماضية على منازل صحفيين وإعلاميين يعملون في قنوات عربية وأجنبية، واعتقلت عددا منهم، كما أصيب عدد آخر بجروح أثناء محاولتهم الفرار من احد المنازل الذي تم مداهمته.

ويأتي ذلك عقب الانشقاقات الكبيرة التي عصفت بما يسمى بـ«حكومة الميليشيا» ومنها إعلان، ما يسمى وزير الإعلام في حكومة الحوثيين «عبدالسلام جابر» انشقاقه عن الجماعة ليكشف ممارستهم ضد الصحفيين وأساليبهم في التضليل على الشعب اليمني.