شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: خارطة المعارك والتقدم في صعدة خلال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

شهدت محافظة صعدة تقدم عسكري حيث اكت مصادر إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدمات جديدة في جبهتي مران ورازح، وتمكنت من تحرير مثلث الملاحيظ بمحور مران، غربا، والتي تعد من أقرب الجبهات لمعقل زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، وذلك بعد إحكام قطع الإمداد على مديرية حيدان ومدينة صعدة، بالتزامن مع إحراز تقدم في جبهة رازح، شمالا.

وأعلنت قوات الجيش الوطني إفشالها، خلال اليومين الماضين، محاولات تسلل الانقلابيين إلى مواقع خسرتها في رازح التي تشهد ومنذ بدء عملية تحرير جبل الزهور، معارك عنيفة وبشكل متواصل مع اقتراب قوات الجيش الوطني من اللواء السابع حرس حدود الوصول إلى الخط الأسفلتي الذي يمتد إلى مركز مديرية رازح التي تبعد عن جبل الأزهور نحو 5 كيلومترات.

ونقل موقع الجيش الوطني اليمني «سبتمبر.نت» عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، تأكيده أن «قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، تمكنت من تحرير قرى الجثامة، وآل سبتان، والقرن، ونحو وتباب شرقي المقران، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح»، وأن «تحرير هذه المواقع جاء إثر هجوم مباغت شنه اللواء على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي وبعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين».

وقال إن «المعارك أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من 11 آخرين، فيما تواصل قوات الجيش عملياتها لتطهير الجبل من عناصر ميليشيا الانقلاب، واستكمال عملية تحرير مديرية رازح».

وأوضح أن «مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية، دمرت بغارة جوية طقما تابعا للميليشيا محملا بعدد من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في الغارة، كما دكت بغارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيا في المنطقة ذاتها».

كما تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام التابع للواء من نزع ثمانين لغما أرضيا وعبوة ناسفة من المواقع المحررة، حيث ذكر المصدر ذاته أن «العشرات من تلك الألغام والعبوات زرعت جوار مساكن المواطنين وفي الطرقات العامة، في حين لا يزال الفريق الهندسي يواصل تطهير المواقع المحررة من تلك العبوات».

وفي تعز، شهدت الساعات الماضية معارك عنيفة وليلية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال، شاركت فيها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، كإسناد جوي، لقوات الجيش الوطني التي استهدفت بدورها تحركات وأهدافا وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الانقلاب.

وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري ومدرسة محمد علي عثمان ووادي صالة، شرق تعز، شهد معارك ليلية عنيفة بين قوات الجيش الوطني من اللواء 22 ميكا وميليشيات الحوثي الانقلابية، بالتزامن مع استمرار المعارك لليوم الخامس على التوالي في جبهتي مقبنة وجبل حبشي، غرب تعز، وسط تقدم قوات الجيش الوطني وتحرير عدد من المواقع بما فيها حامد في منطقة الأشروح بجبل حبشي بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين التي تستميت لاستعادة مواقع حررتها قوات الجيش الوطني».

وأضاف: «كما صدت قوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل عناصر انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني في الصرمين والعريش والكريفات ولوزم، شرق مدينة تعز».