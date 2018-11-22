شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: مركب مشتق من شجرة صينية يقضي على أورام البنكرياس والان مع التفاصيل

كشفت دراسة أمريكية أن مركبا موجود في شجرة صينية نادرة قادر على القضاء على أورام سرطان البنكرياس المقاومة للعلاج.

ونقلت مجلة "ميديكال نيوز توداي" العلمية عن علماء قسم علم الأدوية والتداوي في مركز "روزويل بارك" الشامل للسرطان في نيويورك، أن النتائج الجديدة ستساعد بشكل كبير في تحسين سبل علاج الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس، الذي يصعب علاجه وتشخيصه في مرحلة مبكرة.

واكتشف العلماء أن أحد مشتقات مُركب "كامبتوثيسين"، وهو مركب في لحاء أحد الأشجار الصينية، يمكن أن يقتل أورام سرطان البنكرياس بشكل فعال.

وحاول باحثون في الماضي استخدام الآلاف من النظائر الاصطناعية من المركب لمكافحة الأورام البنكرياسية، لكن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا على اثنين فقط، ومع ذلك، فإن كلا هذين المشتقين يستهدفان بروتينا لا يعمل فقط على تغذية نمو الأورام، بل إنهما عاملان أساسيان للنمو الطبيعي وتجديد الأنسجة، لذلك فإنهما شديدا السمية.

وطور العلماء في هذه الدراسة مركبا آخر من الكامبتوثيسين، أطلقوا عليه اسم "إف أل ١١٨"، وجدوا أنه فعال ضد سرطان القولون والمستقيم البشري، وكذلك ضد سرطان الرأس والرقبة ولا يعمل عن طريق تثبيط البروتين الرئيسي المذكور، مما يجعله أقل سمية بكثير.

وتبين لهم أيضا في دراستهم الجديدة أن المركب دمر الخلايا السرطانية المقاومة للأدوية ومنع الأورام من الانتشار عن طريق تدمير الخلايا الجذعية السرطانية.