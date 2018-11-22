شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في مديرية حرض والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع للمليشيا في مديرية حرض بالمحافظة بأربع غارات.
ولفت المصدر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وكثف التحالف غاراته على مواقع المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.
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