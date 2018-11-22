شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مجز والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني، 2018 غارات على أهداف للمتمردين الحوثيين غي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية قصفت أهدافا للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز.

وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.