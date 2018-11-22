شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة رازح بصعدة والان مع التفاصيل

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، إثر معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين.

وقال مصدر عسكري، إن قوات اللواء السابع حرس حدود بقيادة العميد بشير الشرعبي، وبدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من استعادة السيطرة على قرى “الجثامة”، و”آل سبتان”, و”القرن”، و”حوالي” وتباب “شرقي المقران”، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات صعدة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين.