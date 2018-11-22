شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من المناطق والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الباحة ، عسير ، جازان ،الدوادمي ,حفر الباطن، القيصومة) .

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

وشهدت معظم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية أمطارا غير مسبوقة.