شكرا لقرائتكم خبر عن «رغد» حالة مطرية يتوقع أن تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق متفرقة بالمملكة ودول الخليج خلال عطلة هذا الأسبوع أجواء شتوية ممطرة وسيول تبدأ من اليوم الخميس 1440/3/14هـ إلى مساء يوم السبت 1440/3/16هـ.

وأوضح “الحصيني” في تغريدات له عبر حسابه بـ”تويتر” أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة أقرت تسمية الحالة المطرية القادمة والمتوقعة باسم رغد.

وقال إنه من المتوقع أن تبدأ تلك الحالة مساء اليوم الخميس ١٤٤٠/٣/١٤هـ حتى الثلاثاء ١٤٤٠/٣/١٨هـ ان شاء الله ، ومتوقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة و الخليج والله أعلم.