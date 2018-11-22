شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة من «فيس بوك» تمنعك من إهدار الوقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شبكة فيس بوك أخيراً ميزة جديدة تساعد في الحد من الإدمان على منصتها تحمل اسم “Your Time on Facebook” عبارة عن لوحة تحكم تُظهر رسماً بيانياً يوضح مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم على الشبكة.

ولتفعيل الميزة الجديدة على الأجهزة العاملة بنظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، يجب النقر على أيقونة “النقاط الثلاث” في الزواية اليمنى العليا، ثم الانتقال إلى قسم “الاعدادات والخصوصية” ثم النقر على خيار “your time on facebook”.

كما يستطيع المستخدم تعيين تذكير للتنبيه بأنه تجاوز الحد اليومي الذي قام بتحديده، كما في الصورة التالية: