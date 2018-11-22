انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا للإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا لها. وفق ما نقلته المنظمة عبر حسابها على موقع "تويتر".

وانتخب مندوبو الإنتربول، كيم جونج يانج، خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي، ليشغل منصبه لمدة عامين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء تعيين كيم جونج يانج، بعد أن ظل يشغل المنصب نفسه بالوكالة منذ الاستقالة المفاجئة للرئيس السابق مينج هونجوي المتهم بـ"الفساد" في الصين.