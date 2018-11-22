غياب المقدم الساخر يفتح شهية ترامب على عشاء "مراسلي البيت الأبيض"

في بادرة هي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إمكانية حضوره العشاء التقليدي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، العام المقبل.

ورفض ترامب منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2017، حضور العشاء خلافا للرؤساء السابقين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

لكن ما الذي دفع ترامب إلى تغيير رأيه لحضور العشاء الذي يشكل حدثا سنويا في واشنطن، ويطغى عليه طابع السخرية؟





في عام 2017، أثار عرض مقدمة الحفل الممثلة الكوميدية ميشال وولف، الساخر، جدلا،إثر انتقادها بحدة للناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز التي كانت تجلس في مكان غير بعيد عنها.

وفي اليوم التالي، قالت رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض مارغريت تاليف إن وولف "لم تلتزم روح الحفل".

وفي الحفل المقبل المقرر يوم 27 أبريل/ نيسان 2019، سيقوم بمهمة إدارة الحفل المؤرخ رون شيرناو مؤلف كتاب عن أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن خصوصا.

وكتب ترامب في تغريدة تعليقا على هذا التغيير :"الفكاهية المزعومة ميشال وولف أخفقت العام الماضي في عشاء المراسلين إلى درجة دفعت إلى دعوة كاتب بدلا من شخصية فكاهية".

ويرى ترامب أنها "خطوة أولى على طريق العودة إلى تقليد كاد أن يموت. مضيف "قد أذهب إلى الحفل".

وكان هذا التقليد بدأ في الولايات المتحدة عام 1921، ومنذ 1980 حضره كل الرؤساء الأمريكيين باستثناء رونالد ريجن في 1981 الذي كان يتعافى من جروح خطيرة أصيب بها في اعتداء.

وخلال عشاء كان يحضره في 2011 بين المدعوين، واجه ترامب انتقادات من قبل باراك أوباما الذي كان رئيسا وهاجم بصفة خاصة ميل ترامب إلى نظريات المؤامرة.

ولسنوات طرح قطب العقارات السابق نظريات عديدة تشكك في مكان ولادة باراك أوباما وبالتالي الشرعية التي يتمتع بها لحكم الولايات المتحدة.