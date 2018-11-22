الان تتابع «حماس» تعتقل رسامة الكاريكاتير ماجدة شاهين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:

أعربت حركة فتح عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لقيام أجهزة حركة حماس الانقلابية باعتقال الفنانة رسامة الكاريكاتير ماجدة شاهين.

واعتبرت فتح، على لسان رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، تلك الخطوة إمعاناً من حركة حماس في استخدام سياسة كبت الحريات ومعاقبة أبناء شعبنا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بالكلمة والصورة والرسم المعبّر.

وقال الجاغوب: إن على حماس أن تكفّ عن استخدام البطش والترهيب والتنكيل ضد كل من يعارض ممارساتها القمعية، وعليها أولاً أن تتصالح مع شعبنا قبل الحديث عن أية مصالحة أخرى، وعليها ألا تستخدم ضد كل من يعارضها أساليب الاعتقال والتعذيب وبشكل لا يقل فظاعة عما تستخدمه إسرائيل بحق كل من يقاوم جرائم احتلالها الاستيطاني.

وطالب حماس بالإفراج الفوري عن الرسامة ماجدة شاهين وإعادتها إلى أسرتها وأبنائها، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي سيبقى وصمة عار تلاحق الانقلابين لأنه يتناقض مع كل قيم وأخلاق وأعراف شعبنا الذي يرفض بالمطلق أي مساس بماجدات فلسطين، اللواتي قدمن ويقدمن الغالي والنفيس في معركة شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.