مسابقة عالمية لابتكار تجربة واقع افتراضي لبرج خليفة

أطلقت شركة إتش تي سي فايف (HTC Vive) ومجموعة إعمار العقارية و"مسرعات دبي المستقبل" إحدى مبادرات مؤسسة دبي المستقبل، مبادرة مشتركة هادفة لتوسيع نطاق فرص الأعمال في منظومة الواقع الافتراضي في المنطقة وتبني أحدث التوجهات والتطورات التقنية.

وتتيح المبادرة الجديدة الفرصة لمطوري تقنيات الواقع الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، للمشاركة في مسابقة لتطوير محتوى للواقع الافتراضي يتمحور موضوعه حول "برج خليفة" أطول برج في العالم.

وسيتم إطلاق التجربة الفائزة على منصة فايف بورت (Viveport) لمحتوى الواقع الافتراضي المدعومة من قبل إتش تي سي فايف (HTC Vive)، وستكون متاحة لمستخدمي خوذة (Vive) حول العالم.

وسيحظى المشاركون بإمكانية الدخول الحصري إلى برج خليفة والحصول على صور عالية الوضوح للمبنى، فيما سيعمل برنامج "مسرعات دبي المستقبل" على تسهيل وصول المتسابقين إلى مركزه المجهز بالكامل لتقنيات الواقع الافتراضي في منطقة 2071، وتوفير مساحات العمل خلال المشروع.

وتعد HTC Vive شريك الواقع الافتراضي لمسرعات دبي المستقبل، وستكون خوذتها ومنظومتها المتطورة جهاز الواقع الافتراضي الرسمي للمسابقة، وستقدم الشركة كل أشكال الدعم الفني وخبراتها للمطورين خلال المسابقة.

وأكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لمؤسسة دبي للمستقبل يمثل توجهاً رئيسياً لمؤسسة دبي للمستقبل وآلية عمل لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل الإمارة إلى حاضنة للمستقبل ومختبر لتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

وقال أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في إعمار العقارية: "حظيت تجربة الواقع الافتراضي المبتكرة التي تمحورت حول (قمة البرج) في (برج خليفة) أعلى منصة مشاهدة في العالم، بشعبية واسعة في أعقاب إطلاقها، ومن هنا تأتي أهمية المساهمة في تقدم منظومة الواقع الافتراضي، لتوفير فرص جديدة تثري قطاع الترفيه في المنطقة. وتأتي استضافتنا لهذه الفعالية في برج خليفة تأكيداً على التزامنا الراسخ بدفع عجلة تقدم التقنيات المتطورة وتشجيع روح الابتكار بين شبابنا الموهوبين".

من جهته، قال سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لمنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل: "الشراكة مع إعمار وإتش تي سي فايف تدعم جهود المؤسسة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وبيئة مثالية لاختبار التقنيات الناشئة، وستسهم هذه المبادرة بتعزيز التفاعل في إنشاء تجارب رائدة في الواقع الافتراضي".

وتقام المسابقة على 3 مراحل، وتختتم في 2019 بإعلان الفائز الذي سيتمكن من رؤية فكرته المبتكرة مطبقة على أرض الواقع.