وزير الخارجية السعودي: الدعوة إلى عزل ولي العهد خط أحمر.. ولا تسامح بشأنها

وقال الجبير، في مقابلة في العاصمة الرياض أجرتها ليز دوسيت كبيرة مراسلي "بي بي سي": "قيادة المملكة تمثل كل مواطن سعودي، والدعوة إلى عزل ولي العهد خط أحمر ولا تسامح بشأنها".
وتعهد الجبير بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وحث تركيا على وقف تسريبات بشأن تفاصيل التحقيقات الجارية والكشف عما لديها من أدلة.
كما وصف أي حديث بشأن فرض عقوبات أمريكية على المملكة بأنه "قصير النظر".
تأتي تعليقات الجبير بعد يوم من إصدار الكونجرس الأمريكي أمرًا بشأن إجراء تحقيق في دور ولي العهد السعودي في حادث اغتيال خاشقجي الذي أثار احتجاجًا عالميًّا.
وقال الجبير ردًا على سؤال بشأن الدعوة إلى فرض عقوبات أمريكية إنه حديث "قصير النظر"، ونفى مزاعم التعتيم مشيرًا إلى وجود ثغرات في التحقيقات بما في ذلك موقع جثة خاشقجي التي قيل إنها تعرضت لتشويه.
وأضاف أنّ السعودية دعت تركيا مرارا وتكرار إلى مشاركة الأدلة المتوفرة لديها، بما في ذلك الشريط الصوتي لما حدث في ذلك اليوم "المشؤوم".
ودافع ترامب، في وقت سابق، عن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية على الرغم من الإدانة الدولية لهذا الحادث.
واعترف ترامب في بيان صدر يوم الثلاثاء باحتمالية معرفة بن سلمان بما حدث، وقال: "كان من الممكن جدًا أن يكون على دراية بجريمة القتل الوحشية.. ربما كان وربما لم يكن".
وفي الأسبوع الماضي بعد تقديم عدة تفسيرات متناقضة بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إنه قُتل وقُطعت جثته عندما فشلت "المفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية.
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