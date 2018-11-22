الاحتلال يمنح مبنى السفارة الأمريكية في القدس مساحة إضافية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن رئيس بلدية القدس نير بركات، اليوم الخميس، أنّ تل أبيب قررت منح السفارة الأمريكية التي يتم إنشاؤها في مدينة القدس مساحة 700 متر مربع إضافية.

وقال نير - في بيان أوردته "سبوتنيك": "أنا فخور بالموافقة على توسيع مبنى السفارة الأمريكية في عاصمة دولة إسرائيل".

وأضاف: "كان نقل السفارة خطوة تاريخية من قبل الرئيس ترامب، الذي أوضح للعالم كله أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".

وتابع: "سنواصل مساعدة الإدارة الأمريكية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.