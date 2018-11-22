7 قتلى من "أنصار الله" بإحباط الجيش اليمني تسللا غرب الجوف

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في صفحته على "فيسبوك"، أن "مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في منطقتي الزرقة وسداح في جبهة المصلوب غرب الجوف".

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وأكد "إحباط الجيش محاولة المليشيا، وإجبار المهاجمين على التراجع، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصرها وجرح آخرين".

من جهة ثانية، أفاد تليفزيون المسيرة التابع لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة نفذوا كميناً بعبوة ناسفة لمجموعة من الجيش أثناء محاولتها التسلل باتجاه موقع في جبهة حام شرق مديرية المتون غرب الجوف.

وأضاف أن الكمين أوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وتشهد مديريات خب والشعف والمصلوب والمتون في الجوف، معارك كر وفر بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة أنصار الله، في ظل سيطرة القوات الحكومية على مديرية الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.