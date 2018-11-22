خطوة عسكرية أمريكية لإرضاء كوريا الشمالية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إنّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستقلصان مناورات عسكرية كبيرة الربيع المقبل بهدف إحراز تقدم على صعيد تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية.

وأعلن ماتيس في تصريحات للصحفيين في وزارة الدفاع "البنتاجون"، الأربعاء، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنّ المناورات التي يطلق عليها "فول إيجل" والتي تنظم كل ربيع في كوريا الجنوبية ستكون محدودة في نطاقها.

وحسب وكالة "أسوتشيدبرس" الأمريكية، لم يخض ماتيس في تفاصيل، لكن القرار هو امتداد للجهود التي تبذلها واشنطن وسول لتشجيع التقدم في المفاوضات المتعثرة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وبحسب تعبير ماتيس، سيتم تقليص المناورات المقررة الربيع المقبل إلى مستوى لن يكون ضارًا بالدبلوماسية.

وتعترض كوريا الشمالية بشدة على المناورات العسكرية الواسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.