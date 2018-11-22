الحرس الثوري الإيراني: قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة أنّ قواعد الولايات المتحدة في المنطقة وحاملات الطائرات الأمريكية في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وقال زادة في حديث للتلفزيون الإيراني، حسب "روسيا اليوم": "إنهم في مرمانا وبوسعنا ضربهم في حال تحركوا"، مشيرًا إلى أنّ قاعدتي الظفرة والعديد في الإمارات تقعان على بعد أقل من 300 كيلو متر عن إيران والقاعدة في قندهار بأفغانستان على بعد 400 كيلو متر.

وأضاف: "لدى إيران صواريخ يصل مداها إلى 700 كيلو متر، ويمكن استخدامها في خليج عمان، وبالتالي تكون حاملات الطائرات الأمريكية أهدافنا".

وأشار إلى أنّ القوات الصاروخية الإيرانية في أفضل حال مما كانت في أي وقت مضى.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات بين واشنطن وطهران بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران منذ الـ 5 من نوفمبر الجاري.