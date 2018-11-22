شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم ندوة طبية بمقر الاتحاد المحلي للعمال والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بسوهاج ندوة طبية حول ضرورة التوعية والكشف المبكر عن أمراض السرطان بمقر الاتحاد المحلي للعمال بمدينة سوهاج، كما تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية الكرمانية.

يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.