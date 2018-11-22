شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي وقام بتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم بقرية زخيرة بمركز بلاط، كما تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بمركزي الداخلة والفرافرة.

يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.