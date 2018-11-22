شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي والان مع التفاصيل
نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي وقام بتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم بقرية زخيرة بمركز بلاط، كما تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بمركزي الداخلة والفرافرة.
يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .