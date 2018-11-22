شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالفيوم ينظم قافلة طبية بقرية رشوان والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بالفيوم، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية رشوان مركز طامية. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالفيوم ينظم قافلة طبية بقرية رشوان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .