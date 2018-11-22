المغرب يحاصر تحركات البوليساريو بـ«صور فضائية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال موقع "هسبريس" المغربي إن المملكة وبإطلاقها قمر "محمد السادس - ب" تكون قد عزّزت نظامًا متكاملًا لرصد مختلف المناطق بالبلاد بما فيها التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو.

وحسب "روسيا اليوم"، أطلق القمر الاصطناعي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من محطة جويانا الفضائية الفرنسية والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، ويعد ثاني قمر اصطناعي بعدما تم إطلاق الأول "محمد السادس - أ" في شهر نوفبر الجاري.

وأفاد الموقع المغربي بأنّ القمرين الاصطناعيين سيمكنان من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء بشكل دقيق.

وسبق لممثل المغرب بالأمم المتحدة أن أكد أن المملكة أصبحت قادرة على تتبع تحركات عناصر جبهة البوليساريو وتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتمدها بصور للأقمار الاصطناعية.

كما بينت صحيفة "هسبريس" أنه وبغض النظر عن الجانب الأمني، فإن القمرين الاصطناعيين سيمكنان أيضًا من تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية في المغرب، وهو ما سيمكن البلاد من الابتعاد عن التصوير الجوي أو طلب صور من موردين دوليين.