شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بالجوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، فى جبهة المصلوب غربى محافظة الجوف.
ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" عن رئيس أركان حرب اللواء التاسع، قوله إن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع فى منطقتى سداح وملحان.
وأوضح المسؤول العسكرى أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا، لافتا إلى أن مدفعية الجيش شاركت فى المعارك وقصفت تحركات المليشيا.
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