منظمة بريطانية تقدر وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية

وقالت المنظمة غير الحكومية "مقرها بريطانيا" - في بيان أوردته "الأناضول" - الأربعاء، إنّ هذا العدد يساوي "مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام"، ثاني أكبر المدن البريطانية.
وفي شهر أكتوبر الماضي، حذّرت الأمم المتحدة أن نحو 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة.
وأضافت المنظمة أنّ العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجًا من سوء التغذية الحاد تستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة.
وحذر كيرولوس، في سياق البيان، من أنّ "حياة نحو 150 ألف طفل مهددة في الحديدة مع زيادة كبيرة في الضربات الجوية على المدينة خلال الأسابيع الأخيرة".
وتضم الحديدة المطلة على البحر الأحمر الميناء الذي يعتبر المصدر الأساسي لواردات الغذاء والمساعدات الإنسانية الضرورية.
وتخشى منظمات الإغاثة أن يعطل أي هجوم المدينة عملياتها ويعرض المزيد من المدنيين للخطر.
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