صحيفة أمريكية: واشنطن تسمح باستخدام «القوة المميتة» ضد المهاجرين

وأضافت أنّ هذه الخطوة تسمح للأفراد العسكريين باتخاذ الإجراءات التي يقرر وزير الدفاع بأنها ضرورية لحماية حراس الحدود، بما في ذلك استخدام القوة المميتة حال الضرورة.
وتابعت: "المذكرة تنص أيضًا على إجراءات أخرى، بينها تفريق الحشود، والسيطرة عليها، والاعتقال المؤقت".
ووفق المصدر نفسه، يجري حاليًّا نشر نحو خمسة آلاف و900 جندي من القوات العاملة، وألفين من حرس الحدود، على الحدود الأمريكية المكسيكية.
يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.
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