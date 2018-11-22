صحيفة أمريكية: واشنطن تسمح باستخدام «القوة المميتة» ضد المهاجرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت صحيفة "ميليتاري تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أنّ البيت الأبيض وقّع مذكرة تسمح للقوات المحتشدة في الحدود الجنوبية للبلاد، باستخدام "القوة المميتة" مع المهاجرين غير النظاميين.

وأفادت الصحيفة المتخصصة في الشؤون العسكرية، بحسب "الأناضول"، بأنّ المذكرة وقعها كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وليس الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أنّ هذه الخطوة تسمح للأفراد العسكريين باتخاذ الإجراءات التي يقرر وزير الدفاع بأنها ضرورية لحماية حراس الحدود، بما في ذلك استخدام القوة المميتة حال الضرورة.

وتابعت: "المذكرة تنص أيضًا على إجراءات أخرى، بينها تفريق الحشود، والسيطرة عليها، والاعتقال المؤقت".

ووفق المصدر نفسه، يجري حاليًّا نشر نحو خمسة آلاف و900 جندي من القوات العاملة، وألفين من حرس الحدود، على الحدود الأمريكية المكسيكية.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وفي 9 نوفمبر الجاري، وقّع ترامب مرسومًا يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء في البلاد.

وقال ترامب - حينها - إنّه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية".