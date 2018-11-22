"فيسبوك" تطرح ميزة جديدة

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كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة "وقتك على فيسبوك" الجديدة، وأنها ستكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ووفق ما ذكر موقع "Techcrunch"، تعرض الميزة الجديدة رسمًا بيانيًا يوضح مقدار الوقت الذي أنفقه المستخدم بشكل يومي,

ويمكن العثور على الخدمة من خلال الانتقال من الإعدادات إلى الخصوصية، واختيار "وقتك على فيسبوك". وسيرى بذلك المستخدمون مقدار الوقت، الذي يقضونه على موقع التواصل الاجتماعي وسيتمكن من التحكم بالوقت بوضع القيود.

وستتوفر الخدمة في القريب العاجل على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد"، وستعمل في الفترة الأولى بشكل محدود، ليتمكن المبرمجون من إصلاح الأخطاء المحتملة.