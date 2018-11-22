شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الأنشطة المختلفة بالمحافظات والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية بمدينة الشروق بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور بعض قيادات الحزب تم خلالها الإعلان عن فوز 5 من الأمهات المثاليات برحلات عمرة مجانية، أعقبها افتتاح مقر الحزب وتوزيع حلوي المولد وكمية من البطاطين بذات المدينة، كما تم تنظيم ندوة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزب بقاعة نادي حوان الرياضي.

ويتعزم الحزب اليوم، افتتاح أحد مقراته بمنطقة الحي الثاني بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، وتم توجيه الدعوة للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وكذلك بعض الشخصيات لحضور الافتتاح.

كما يعتزم الحزب تنظيم ماراثون للدرجات بمنطقة مصر الجديدة بمشاركة بعض شباب الحزب انطلاقًا من شارع الأهرام، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات التأمينية.

وأطلق الحزب بمحافظة الجيزة، مبادرة بعنوان شغلك بين إيدك، بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر وذلك بمقر الجمعية للإعلان عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب خلال الفترة المقبلة.

وأقام بالإسكندرية منفذ لبيع المواد التموينية بأسعار مخفضة بجوار رئاسة حي المنتزة، فضلاً عن توزيع بطاطين بالمجان بشارع السوق بمنطقة العامرية، وتنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي صرف العلاج اللازم بعزبتي البرنس ومحسن.

ووزع حلوي المولد على الأسر الفقيرة أمام مجلس مدينة المطرية ومساكن الشباب مدينة ستامون بمحافظة الدقهلية، فضلاعن تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع الجوائز عليهم بقرية ميت عنتر بمركز طلخا.

كما أقام الحزب بالبحيرة، عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمنطقتي التمليك وسيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار وشارع الركز بمدينة أبوالمطامير.

ونظم بدمياط، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم لأهالي قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد.

كما نظم الحزب بالإسماعيلية، قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بقرية الهواشمة بمركز الإسماعيلية.

ونظم بالسويس، احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بفندق جرين هاوس بمدينة السويس وتوزيع الجوائز على بعض حفظة القرآن الكريم والأئمة بحضور بعض قيادات الحزب.

وفي الفيوم نظم، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية رشوان مركز طامية.

وأقام الحزب ببني سويف، عدة منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية بني عدي بمركز ناصر.

كما نظم بسوهاج ندوة طبية حول ضرورة التوعية والكشف المبكر عن أمراض السرطان بمقر الاتحاد المحلي للعمال بمدينة سوهاج، كما تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية الكرمانية.

وفي الوادي الجديد نظم، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي وقام بتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم بقرية زخيرة بمركز بلاط، كما تم تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بمركزي الداخلة والفرافرة.

ووزع بأسوان، حلوي المولد على المرضى بمستشفيات إدفو العام والرمادي قلبي والسباعية والرديسية.

ونظم فريق أزهريون على المنهج، ندوة بعنوان مولد سيد الخلق، بمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس، بأحد قاعات كلية أصول الدين.

ودعي للتحدث فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس عمداء الكليات وحوالي 500 طالب بمختلف الكليات.