شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالسويس يقيم احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بالسويس، احتفالية بفندق جرين هاوس بمدينة السويس وتوزيع الجوائز على بعض حفظة القرآن الكريم والأئمة بحضور بعض قيادات الحزب. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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