شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بدمياط ينظم قافلة طبية بقرية كفر شحاتة والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بدمياط، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم لأهالي قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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