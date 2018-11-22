شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالبحيرة يقيم عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع التفاصيل

أقام حزب مستقبل وطن بالبحيرة، عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمنطقتي التمليك وسيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار وشارع الركز بمدينة أبوالمطامير. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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