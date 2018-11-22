شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالإسماعيلية ينظم قافلة بيطرية بقرية الهواشمة والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بقرية الهواشمة بمركز الإسماعيلية. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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