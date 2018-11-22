شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يقيم منفذًا لبيع المواد التموينية بأسعار مخفضة بجوار رئاسة حي المنتزة والان مع التفاصيل

أقام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية منفذ لبيع المواد التموينية بأسعار مخفضة بجوار رئاسة حي المنتزة، فضلاً عن توزيع بطاطين بالمجان بشارع السوق بمنطقة العامرية، وتنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي صرف العلاج اللازم بعزبتي البرنس ومحسن. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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