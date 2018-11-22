شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بمطروح يوزع حلوى المولد على الطلبة والان مع التفاصيل

وزع حزب مستقبل وطن بمطروح حلوي المولد على طلبة مدرستي التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع، فضلا عن القيام بأعمال تطوير ورفع كفاءه بعض المباني الحكومية بمدينة الحمام. يأتي ذلك في إطار خدمات حزب مستقبل وطن، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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