شكرا لقرائتكم خبر عن الرحيلي يوضح تأثير حذف تطبيق «واتسآب» بعد اختراقه على البيانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي ان عملية حذف تطبيق واتساب من الهاتف الذكي، بعد اختراقه ليس له أي فائدة، بالنسبة للمستخدم.

وقال الرحيلي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حذفك لبرنامج الواتساب بعد اختراقه ليس له أي فائدة ولا يقدم ولا يؤخر، البرنامج شيء، وحسابك المُخترق شيء آخر”.