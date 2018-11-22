شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احترافية مدني الرياض في مباشرة تسرب غاز بمنشأة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أظهر مقطع فیديو سرعة تفاعل رجال الدفاع المدني مع بلاغ ورد لھم حول حدوث تسرب للغاز بأحد الأبنیة التعلیمیة في الرياض، في خمس دقائق فقط.

ووثق المقطع، الذي نشرته “قناة 24 السعودية” “بداية ورود البلاغ إلى غرفة العملیات، ومن ثم التوجیه بثلاث وحدات من رجال الدفاع المدني لمباشرة البلاغ، الذي تبیّن أنه في أحد معامل جامعة الملك سعود بالرياض.

وظهر خلال المقطع، احترافیة وسرعة استجابة رجال الدفاع المدني وھم يرتدون ملابس خاصة تتناسب مع نوع البلاغ، باعتباره تسربا للغاز، ومن ثم استخدام أجھزة عالیة الدقة لتحديد مكان.