شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تضبط معمل أسنان مخالفاً في شقة سكنية بالخبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت وزارة الصحة، معمل أسنان مخالفاً في شقة سكنية في الخبر، وذلك خلال اليوم الثالث من الحملة الرقابية على عيادات الأسنان.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم زيارة ٢٦٧ عيادة وضبط ٧٦٩ مخالفة في جميع مناطق المملكة.

وناشدت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على رقم ٩٣٧.