شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: تقلبات جوية على مكة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعرض منطقتي مكة المكرمة وعسير لتقلبات جوية خلال الساعات المقبلة. وأوضحت الأرصاد أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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