وزير الدفاع الأمريكي: نتطلّع إلى مرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إنّ بلاده تتطلع إلى مرحلة ما بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الوزير الأمريكي، الأربعاء، ونقلتها قناة "الحرة" الأمريكية "رسمية"، وفق "الأناضول".

وأضاف أنّ "واشنطن تحرص على محاسبة الرياض للقتلة، وتتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي".

كما شدّد على عدم امتلاك الرئيس دونالد ترامب، حرية اختيار العمل مع من وصفهم بـ"شركاء لا تشوبهم شائبة"، في إشارة إلى السعودية ، دون تفاصيل إضافية.

وتابع: "لا أعتقد أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أو الحكومة السعودية توصلتا بشكل كامل إلى المسؤول عن مقتل خاشقجي".

وفي السياق، أشاد ماتيس، بـ"الدور الحيوي" للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض في معالجة مشكلات المنطقة.

ولفت إلى أنّ السعودية واحدة من الدول الأبرز فيما يتعلق بجهود عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبالحديث عن اليمن، دعا ماتيس، إلى تعجيل التوصل إلى حل يضع حدًا للنزاع.

وقال إنّ على المجتمع الدولي بالتنسيق مع الموفد الدولي مارتن جريفيث، التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للصراع وإنهائه.

وفي هذا الشأن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أنّ محادثات السلام لإنهاء الحرب في اليمن ستنطلق في السويد مطلع ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر، أفاد ماتيس، بعدم وجود "موعد محدد لإنهاء العمليات العسكرية في سوريا".

وبرر موقف واشنطن، بأن تحرير آخر معاقل تنظيم "الدولة" هناك "معقد".

وصرح ماتيس، بأنّ الجانب الأمريكي طلب من قوات السورية الديمقراطية "قسد" التي يدعهما، التركيز على محاربة تنظيم "الدولة"، في وسط وادي نهر الفرات.