وزير الدفاع الأمريكي: نتطلّع إلى مرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الوزير الأمريكي، الأربعاء، ونقلتها قناة "الحرة" الأمريكية "رسمية"، وفق "الأناضول".
وأضاف أنّ "واشنطن تحرص على محاسبة الرياض للقتلة، وتتطلع لمرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي".
وفي السياق، أشاد ماتيس، بـ"الدور الحيوي" للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض في معالجة مشكلات المنطقة.
وبالحديث عن اليمن، دعا ماتيس، إلى تعجيل التوصل إلى حل يضع حدًا للنزاع.
وقال إنّ على المجتمع الدولي بالتنسيق مع الموفد الدولي مارتن جريفيث، التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للصراع وإنهائه.
وفي هذا الشأن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أنّ محادثات السلام لإنهاء الحرب في اليمن ستنطلق في السويد مطلع ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد آخر، أفاد ماتيس، بعدم وجود "موعد محدد لإنهاء العمليات العسكرية في سوريا".
وبرر موقف واشنطن، بأن تحرير آخر معاقل تنظيم "الدولة" هناك "معقد".
وصرح ماتيس، بأنّ الجانب الأمريكي طلب من قوات السورية الديمقراطية "قسد" التي يدعهما، التركيز على محاربة تنظيم "الدولة"، في وسط وادي نهر الفرات.
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