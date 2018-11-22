واشنطن تعتزم تشكيل نقاط مراقبة شمالي سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس، اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة في عدة مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوزارة الدفاع "البنتاجون"، الأربعاء، وفق "الأناضول".

وقال ماتيس: "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).. هم لديهم مخاوف مشروعة حيال التهديد الإرهابي النابع من سوريا التي يحكمها نظام بشار الأسد".

وأضاف: "النظام السوري، ارتكب مجازر في سوريا وقسم البلاد، بدعم من روسيا وإيران، وهناك عدد من الأسباب التي تدفع بتركيا، حليفة الناتو الواقعة على حدود سوريا، إلى القلق.. لسنا في وضع لا نأخذ فيه هذه المخاوف على محمل الجد، نشكل نقاط مراقبة في عدد من المناطق شمالي سوريا".

وتابع: "الآن هذا تغيير، سنشكل نقاط مراقبة على طور الحدود الشمالية لسوريا، لأنّه على الأقل نريد أن نحذر الأتراك عندما نرى شيئًا ناتجًا عن مجال نشاطنا، نحن في تعاون وثيق مع تركيا في هذا الخصوص، ونشاورها بشكل وثيق في هذا الأمر".

واستطرد: "الجيش ووزارة الخارجية يشاوران الأتراك.. سنعمل على مراقبة أي تهديد محتمل نراه ضد تركيا".

وحول سبب تشكيل نقاط المراقبة، اعتبر ماتيس أنّ "هذا تم التخطيط له للحيلولة دون انسحاب المقاتلين في وادي الفرات الأوسط من الحرب، وتأمين مواصلتهم للقضاء على ما تبقى من الخلافة الجغرافية المتبقية".

وأكمل: "عندما ينحصر العدو في مساحة صغيرة يقوم بتعزيز المناطق التي يسيطر عليها، طبعًا كما تحدثت قبل أشهر، توجد حرب صعبة هناك".