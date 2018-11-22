واشنطن تعتزم تشكيل نقاط مراقبة شمالي سوريا

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوزارة الدفاع "البنتاجون"، الأربعاء، وفق "الأناضول".
واستطرد: "الجيش ووزارة الخارجية يشاوران الأتراك.. سنعمل على مراقبة أي تهديد محتمل نراه ضد تركيا".
وحول سبب تشكيل نقاط المراقبة، اعتبر ماتيس أنّ "هذا تم التخطيط له للحيلولة دون انسحاب المقاتلين في وادي الفرات الأوسط من الحرب، وتأمين مواصلتهم للقضاء على ما تبقى من الخلافة الجغرافية المتبقية".
وأكمل: "عندما ينحصر العدو في مساحة صغيرة يقوم بتعزيز المناطق التي يسيطر عليها، طبعًا كما تحدثت قبل أشهر، توجد حرب صعبة هناك".
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