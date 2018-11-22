النمسا.. مشروع قانون بالبرلمان يحظر الحجاب بالمدارس الابتدائية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قدّمت الحكومة اليمينية المتطرفة في النمسا مشروع قانون إلى البرلمان لحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

جاء ذلك حسبما أعلن وزير النقل نوربر هوفر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، وفق "الأناضول".

ويمنع مشروع القانون التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب قبل سن العاشرة في جميع المدارس الابتدائية، بما في ذلك المدارس الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، سيتم تغريم أولياء الأمور المخالفين للحظر مبلغًا قدره 440 يورو أو الحبس أسبوعين.

وإذا أقره البرلمان، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 2019.

وتطالب أحزاب المعارضة بتقييم مشروع القانون بشكل شامل قبل طرحه للتصويت.

وعارض عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والصحفيين والنشطاء، ولا سيما من الجالية المسلمة في النمسا، ذلك الحظر.

ويعيش في النمسا حوالى 700 ألف مسلم من بين إجمالي نحو 9 ملايين نسمة هم عدد سكان البلاد.

وتقترح أحزاب اليمين المتطرف في البلاد فرض عدة تدابير مثيرة للجدل تستهدف المسلمين بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وفي أكتوبر 2017، فرضت النمسا بالفعل حظرا للنقاب في الأماكن العامة.