النمسا.. مشروع قانون بالبرلمان يحظر الحجاب بالمدارس الابتدائية

جاء ذلك حسبما أعلن وزير النقل نوربر هوفر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، وفق "الأناضول".
وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، سيتم تغريم أولياء الأمور المخالفين للحظر مبلغًا قدره 440 يورو أو الحبس أسبوعين.
وإذا أقره البرلمان، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 2019.
وتطالب أحزاب المعارضة بتقييم مشروع القانون بشكل شامل قبل طرحه للتصويت.
وتقترح أحزاب اليمين المتطرف في البلاد فرض عدة تدابير مثيرة للجدل تستهدف المسلمين بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على المساجد والجمعيات الإسلامية.
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