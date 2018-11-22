جاء ذلك خلال مقابلة مع فضائية "سي إن بي سي" الأمريكية، نشرت على موقعها الإلكتروني، بحسب "الأناضول".
وصرح الجبير: "الحادث يعد انتهاكًا للسلطة.. المملكة تقوم حاليًّا بمراجعة الإجراءات للتأكد من عدم وقوع حدث مماثل مرة أخرى".
وأضاف: "كل سعودي يشعر بالصدمة والغضب ويريد تحقيق العدالة في هذه الجريمة".
وأشار الجبير إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يشارك في هذا الأمر (قتل خاشقجي) على الإطلاق.
والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنّ "سي آي أيه"، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيًا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.
ودعا دول العالم إلى انتظار اكتمال التحقيقات في الحادث، واتخاذ الخطوات القانونية ضد الذين ارتكبوا هذه الجريمة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لمنع حدوثها مرة أخرى.
ورغم تلك الإشارة، قال ترامب في البيان ذاته، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًّا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: مقتل خاشقجي انتهاك للسلطة.. ونراجع الإجراءات لمنع تكراره على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .