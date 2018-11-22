الجبير: مقتل خاشقجي انتهاك للسلطة.. ونراجع الإجراءات لمنع تكراره

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنّ بلاده تعتبر مقتل الصحفي جمال خاشقجي انتهاكًا للسلطة"، مشددًا على أنّ المملكة تقوم بمراجعة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

جاء ذلك خلال مقابلة مع فضائية "سي إن بي سي" الأمريكية، نشرت على موقعها الإلكتروني، بحسب "الأناضول".

وصرح الجبير: "الحادث يعد انتهاكًا للسلطة.. المملكة تقوم حاليًّا بمراجعة الإجراءات للتأكد من عدم وقوع حدث مماثل مرة أخرى".

وأضاف: "كل سعودي يشعر بالصدمة والغضب ويريد تحقيق العدالة في هذه الجريمة".

وأشار الجبير إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يشارك في هذا الأمر (قتل خاشقجي) على الإطلاق.

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنّ "سي آي أيه"، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيًا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.

وأوضح الجبير: "قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، كان حادثًا مؤسفًا، وأولئك الذين ارتكبوه سيقدمون للعدالة".

ودعا دول العالم إلى انتظار اكتمال التحقيقات في الحادث، واتخاذ الخطوات القانونية ضد الذين ارتكبوا هذه الجريمة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لمنع حدوثها مرة أخرى.

وتأتي تصريحات الجبير، بعد يوم من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان الثلاثاء، إلى أنه من "المحتمل جدًا أن ولي العهد السعودي كان على علم بمقتل خاشقجي".

ورغم تلك الإشارة، قال ترامب في البيان ذاته، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكًا قويًّا للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.