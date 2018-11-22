الحزب الحاكم بالسودان: أحزاب حاولت عرقلة قانون الانتخابات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بعض ممثلي الأحزاب بـ"تأجيج الأوضاع وتقديم آراء متطرفة"، بهدف عرقلة إجازة قانون الانتخابات، الذي سيجرى به اقتراع 2020 الرئاسي والبرلماني.

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، محمد مصطفى الضو، لقناة الشروق السودانية "خاصة ومقربة من الحكومة".

وأضاف الضو: "كان ممثلو تلك الأحزاب (رفض تسميتهم) يعملون كقوة مناوئة لعدم الوصول إلى توافق حول القانون".

وفي وقت سابق الأربعاء، أجاز المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان)، قانون الانتخابات بالأغلبية، في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات، رغم اعتراضات قوى سياسية على نقاط خلافية وعدم اتاحة الوقت الكافي للمناقشة.

وتابع الضو: "حزب المؤتمر الوطني، كان حريصًا على الوصول إلى توافق حول القانون خاصة داخل اجتماعات اللجنة التي كونت قبل شهرين تحت مسمى (لجنة التوافق السياسي حول قانون الانتخابات 2018) وتوصلت إلى اتفاق حول نقاط القانون بنسبة 99.7%".

واستطرد: "كان الخلاف حول فقرة واحدة من المادة 68، التي تحتوي على ثلاثة فقرات، والمتعلقة بفترة العملية الانتخابية، حيث تباينت الآراء بين جعلها يومين أو ثلاثة أيام".

ومضى بالقول: "رغم أن مشروع القانون لم يتطرق بالتفصيل عن فترة الانتخابات لكن القوى السياسية أصرت على تضمينها في القانون".

وأشار المسؤول الحزبي إلى إدخال 49 تعديلًا على مشروع القانون الذي يضم 108 مواد من قبل البرلمان"، وعد ذلك "مرونة كبيرة".

وحول إتاحة أكبر قدر من التشاور، أوضح الضو، أن "رئيس البرلمان أجل لثلاثة مرات جلسة إقرار القانون لترك مساحة من الوقت للقوى السياسية لتتشاور".

وذكر أن "الوقت كان يحتم إجازته (الأربعاء) لضمان فترة كافية قبل إجراء الانتخابات أقلها 560 يومًا لتكون متوائمة مع معايير نزاهة الانتخابات المتعارف عليها عالميًا".

وينص قانون الانتخابات المجاز على اعتماد السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، واستمرار الاقتراع لمدة 3 أيام، وعدم السماح للمستقلين التحالف مع الأحزاب السياسية، وتصويت القوات النظامية من داخل ثكناتها.

وفي يونيو الماضي، أجاز مجلس الوزراء، مشروع قانون الانتخابات، وكفل المشروع للرئيس السوداني تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب السياسية، على أن تكون مستقلة ماليًّا وإداريًّا وفنيًّا.