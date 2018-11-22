بعد ما تخلفى اوعى تفرطى فيهم.. "سام" بتصنع مجوهرات من الحبل السُرى ولبن الأم

يحاول العديد من صناع الإكسسوارات البحث عن كل ما هو جديد لحث الناس على الشراء ومواكبة صيحات الموضة، إما عن طريق استخدام مواد جديدة فى التصنيع أو الأشكال المبتكرة، لكن سيتخطى الأمر حدود مخيلتك عندما تعلم أن هناك سيدة تحول حليب الأم والمشيمة والحبال السُرية إلى مجوهرات وحُلى.

سام سمول، أم لطفلين من لندن كانت تعمل فى مجال الموارد البشرية قبل أن تنتقل مع زوجها وأبنائها للعيش فى أوكلاند بنيوزلندا عام 2015، فخطرت لها هذه الفكرة كعمل جديد.

سام مع زوجها وابناءها

وتقول سام إنها تضع هذه المواد فى مواد صمغية قبل أن تقوم بتركيبها فى الفضة أو الذهب، لعمل الأقراط، الخواتم، أو القلادات لعملائها فى جميع أنحاء العالم، فتقوم مثلاً بدمج أجزاء صغيرة من الحبل السرى وتضعها فى المادة الصمغية باللون الذى يختاره العميل، ويمكن إضافة المواد البراقة اللامعة إذا راق لهم.

سام كانت تعانى من اختلالات هرمونية جعلتها من الصعب أن تنجب، لذلك عندما علمت بالحمل، ارادت الاحتفاظ بجزء من طفليها الثمينين معها طوال الوقت، وأضافت الأم على موقع دايلى ميل :" لقد كنت سعيدة وممتنة للغاية عندما علمت أنى أحمل طفلى الثانى، بعد أن كنت أظن أننى لن اجرب احساس الأمومة ابداً، لذلك أردت تذكاراً من هذه التجربة وبدأت بالبحث على الانترنت عن الحبل السُرى والمشيمة حتى توصلت لهذه الفكرة، وأشعر بالفخر لكون الناس يأتمنوننى على أجزاء خاصة منهم بها أحماضهم النووية حتى أحولها لهم إلى شىء يمكنهم الاحتفاظ به للأبد".

خاتم مصنوع من الحبل السري لأطفال سام

قلادة صنعتها سام من لبنها بعد ولادتها لطفلها

يصل عدد الطلبات التى تأتى لسام فى الشهر إلى 25 طلباً، وأصبحت أعمالها التى أطلقتها تحت اسم " Iddy Biddy Buddah Designs" رائجة تطلبها الأمهات من جميع البلاد مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة، وتقول سام أنها استخدمت مشيمة ابنتها كتذكار منذ ولادتها عام 2013، بينما احتفظت بما تبقى من الحبل السرى لابنها - الذى يبلغ من العمر الآن 3 سنوات - بعد قصه عند الولادة وحولته إلى خواتم حتى تشعر أن أطفالها معها طوال الوقت.

خواتم مصنوعة من لبن الثدى

منتجات سام

وتستخدم سام حالياً تقنية 3D ثلاثية الأبعاد فى تصميم مجوهرات حليب الثدى، وبدأت باستخدام منتجات أخرى كشعر الاطفال فى الخواتم والقلادات، وتقول أن جميع الأصدقاء احبوا منتجاتها مما جعلها تفكر فى تحويله إلى عمل خاص بها حتى أن كثيراً ما يختلط على الناس الأمر ويظنوا أنها احجار كريمة، وتتكلف القلادة 21 جنيه استرلينى " 482 " جنيه مصرى، بينما يبلغ سعر خاتم الذهب ما يقرب من 4160 جنيه مصرى.